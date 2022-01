Tsunami causado por explosão do vulcão Tonga deixa destruição quase total em várias ilhas

O tsunami gerado pela explosão do vulcão de Tonga provocou destruição quase total em várias ilhas do arquipélago, com aldeias inteiras arrasadas e um número ainda desconhecido de vítimas, revelou esta terça-feira o governo local, que fala num desastre “sem precedentes”.









No primeiro balanço oficial desde a tragédia, no sábado, o governo de Tonga confirmou a morte de pelo menos três pessoas: uma mulher de 65 anos na ilha de Mango, um homem de 49 em Namuka e uma cidadã britânica de 50 anos na ilha principal, Tongatapu, onde o tsunami destruiu pelo menos 56 casas. O impacto foi ainda mais devastador nas ilhas exteriores do arquipélago, principalmente no grupo Ha’apia, onde as vagas causadas pelo tsunami terão chegado aos 15 metros. As primeiras informações dão conta de que todas as casas da ilha de Mango, com cerca de 50 habitantes, foram arrasadas, enquanto na ilha de Fonoifua restam apenas duas casas de pé. Há ainda registo de danos alargados nas ilhas de Namuka e Atata. O governo de Tonga enviou navios com ajuda médica, água e comida, e planeia retirar os sobreviventes para outras ilhas nos próximos dias.

As operações de resgate estão a ser dificultadas pela grande quantidade de cinzas acumuladas na pista do aeroporto da capital, Nuku’alofa, que só hoje deve reabrir após limpeza manual, e pelo corte do único cabo submarino de telecomunicações que serve o arquipélago, cuja reparação poderá demorar semanas.