Tsunami Democràtic, o movimento que trouxe Guardiola para os protestos na Catalunha

A confusão irrompeu em Barcelona assim que se conheceu a sentença dos independentistas catalães. Os doze políticos envolvidos na preparação e execução do referendo independentista de 1 de outubro de 2017 foram condenados a penas de prisão até 13 anos, e a população catalã não concordou. Os manifestantes ocuparam vários locais chave da capital catalã - estradas, estações de comboio -, mas não por sua iniciativa. Por trás desta vaga de desobediência civil está um movimento com pouco mais de um mês que usa as redes sociais para mobilizar sem deixar qualquer rasto.

O Tsunami Democràtic, segundo avança a revista Sábado, apresenta-se como um movimento de cidadãos que se juntou no início de setembro passado para dar "uma resposta à sentença com protestos não violentos e desobediência civil". Atualmente, conta com mais de 240 mil membros no Telegram, uma rede social fechada e encriptada e 160 mil seguidores no Twitter, os canais principais para comunicar com aqueles que querem fazer parte do mesmo.

Ainda que seja apoiado pelos principais movimentos independentistas catalães, como o ERC, o JxCat, a Assemblea Nacional Catalana (ANC) ou a Òmnium Cultural, estes não estarão na liderança do Tsunami Democràtic. Então quem está? Ninguém sabe. Como aponta o jornal La Vanguardia, apenas se sabe que movimento seguirá uma estrutura de organização top down, ou seja, as ordens veem da estrutura superior e chegam a todos os níveis através das redes sociais, não havendo qualquer outro contacto entre si.

"Os nomes [dos líderes] são o menos importante numa campanha coletiva", aponta o movimento no seu site. "O importante é termos o mesmo paradigma. Nesse caso, é simples: o Tsunami Democràtic pede o livre exercício dos direitos fundamentais, a liberdade dos prisioneiros e exilados e o pleno reconhecimento do direito à autodeterminação na Catalunha. "