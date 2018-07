Tsunami em Maiorca mata turista alemão

Onda com um metro e meio de altura inundou praias espanholas.

Um tsunami que gerou ondas com cerca de metro e meio matou um turista alemão que foi levado pelo onda na ilha de Maiorca.O homem de 53 morreu na tarde de segunda-feira. Encontrava-se de férias com a mulher e os filhos gémeos de oito anos quando tudo aconteceu.Segundo a imprensa internacional, a família estava a descer um lanço de escadas em direção ao mar quando a onda gigante os atingiu. A mãe conseguiu resgatar um dos gémeos, mas o outro foi levado pela onda com o pai.Alguns residentes correram para o local para ajudar a família e com uma canoa conseguiram resgatar o menino e pouco depois o pai que se encontrava inconsciente.Os locais tentaram reanimar o patriarca, mas sem sucesso tendo morrido no local.A mulher está a receber ajuda psicológica pois ficou em estado de choque.O tsunami atingiu inicialmente Ciutadella, cidade na zona oeste de Menorca, e acabou por inundar várias prais próximas na madrugada de segunda-feira.Posteriormente, o fenómeno atingiu vários resorts turísticos em Maiorca, tendo inundado bares, terraços perto da costa e estradas costeiras.Alguns donos de barcos foram filmados a tentar proteger a sua propriedade e as imagens erstão a ser divulgadas nas redes sociais.A corrente forte partiu as cordas de um veleiro histórico usado pelo