Duas pessoas morreram este domingo no Peru quando o carro em que seguiam foi arrastado pelas ondas do tsunami causado pela erupção de um vulcão submarino no arquipélago de Tonga, a mais de 10 mil quilómetros de distância. Este é, para já, o número oficial de vítimas, uma vez que a extensão dos danos causados pelo tsunami em Tonga não é ainda conhecida. O arquipélago permanecia ontem quase incontactável, com muitas zonas sem linhas telefónicas nem internet.









“Há partes de Tonga onde ainda não sabemos, simplesmente não conseguimos estabelecer comunicação”, disse a PM da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, adiantando que o tsunami teve um impacto significativo na capital de Tonga, mas não há notícia de vítimas. “Nuku’alofa está coberta de nuvens de poeira vulcânica, mas as condições são estáveis”, disse, referindo que a cinza impediu a realização de voos de vigilância para avaliar a extensão dos danos. Acredita-se que muitos locais estejam inundados e há relatos de populares a descrever Tonga como uma “paisagem lunar” devido às cinzas. Teme-se ainda que a água esteja contaminada.

Além de avultados danos no arquipélago de Tonga, o tsunami causado pela erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha’apai provocou ainda inundações nalgumas zonas costeiras do Japão e na costa Leste dos EUA, incluindo na Califórnia. Os alertas de tsunami, que causaram evacuações em vários países da região do Pacífico, foram entretanto desativados.