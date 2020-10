Tubarão completamente branco avistado pela primeira vez na costa britânica

Um homem descobriu, esta terça-feira, um tubarão completamente branco na Ilha de Wight, na costa britânica, enquanto pescava com amigos. O animal tinha quase um metro de comprimento e a coloração rara tem que ver com o facto de este sofrer de leucismo, uma particularidade genética que se caracteriza pela falta de pigmentação em certas partes do seu corpo. Ao contrário do albinismo, os olhos mantêm a pigmentação normal e não são excessivamente fotossensíveis.



"Eu acho que geralmente se eles perdem a cor, lutam para sobreviver porque não têm a mesma camuflagem e, como tal, não podem caçar tão eficazmente e são apanhados por predadores", acrescentou.







"Há 30 anos que pesco e nunca vi nada assim. Ouvi falar de uma pessoa do País de Gales que apanhou um, mas era muito mais pequeno, com cerca de 3 quilogramas", disse o homem à imprensa britânica.