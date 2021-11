Tudo o que se sabe sobre a nova variante da Covid-19 com origem na África do Sul

Os especialistas encontram-se a investigar o impacto da nova variante e esperam revelar brevemente a designação desta nova variante. As alterações genéticas observadas nesta nova estirpe são uma das maiores preocupações para os cientistas depois do país ter identificado cerca de 100 casos, a maioria na província de Gauteng.A OMS alertou os países para a imposição precipitada de restrições de viagens relacionadas com a nova variante, acrescentando que os destinos devem adotar uma "abordagem científica e baseada no risco".

O que se sabe até ao momento sobre a nova variante?

A nova variante do coronavírus, a B.1.1.529, foi detetada na África do Sul, numa altura em que o país está a sofrer um aumento de casos.