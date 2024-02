Tudo o que se sabe sobre o caso da catequista morta pelos filhos adotivos de 13 e 15 anos em Espanha

Leia também Ex-reitor teme fim da Independente

A polícia espanhola acredita que a mulher morta à facada por dois filhos adotivos foi assassinada na cozinha de casa, relataram esta sexta-feira o El Mundo e o Onda Cero. Os rapazes, de 13 e 15 anos, originários de um país do Leste Europeu, confessaram o crime na quinta-feira.O corpo de Silvia López, catequista de 48 anos, foi encontrado na noite de quarta-feira, no banco traseiro do próprio carro, que se encontrava encostado à parede da garagem de casa. A vítima estava amordaçada e com a cabeça coberta por um saco de lixo.Segundo a investigação, na sequência de uma discussão entre a mãe e os filhos, o mais velho matou-a com várias facadas no pescoço. Os suspeitos despiram e transportaram o corpo para a garagem. A intenção dos irmãos era fugir de carro com o corpo, mas o veículo embateu contra a parede.Perante o fracasso do plano, fingiram ter sido vítimas de um sequestro, que teria acabado com a morte de Silvia López. Telefonaram à avó a contar esta versão dos factos, enquanto o pai se encontrava a trabalhar no turno da noite numa empresa metalúrgica do País Basco.A polícia, desde cedo, suspeitou dos menores, tendo mobilizado meios para os localizar. Durante as diligências no local do crime, a polícia encontrou a casa revirada e detetou sinais de uma discussão violenta. Os irmãos acabaram detidos num parque. Um deles ainda tentou esconder-se na vegetação.O mais novo está internado num centro juvenil do Governo de Cantabria, por ser considerado inimputável. Ao mais velho, o tribunal decretou um internamento de seis meses em regime fechado.