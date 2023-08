Tufão Khanun causa um morto e deixa 220 mil casas sem eletricidade no Japão

Mais de 220 mil casas ficaram sem eletricidade esta manhã no arquipélago de Okinawa, no extremo sul do Japão, devido à passagem do tufão Khanun, que causou ainda a morte de uma pessoa, avançou a televisão pública NHK.

Descrito como "muito poderoso" pela Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês), o tufão passou perto da ilha principal de Okinawa pouco depois das 09h00 (01h00 em Lisboa), trazendo rajadas de vento de até 180 km/h.

De acordo com a concessionária local de eletricidade, a Okinawa Electric Power, cerca de um terço das casas na região de Okinawa estavam sem energia no final desta manhã.