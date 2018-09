Quarenta mineiros soterrados nas Filipinas. Tempestade já matou 29 pessoas

As autoridades filipinas anunciaram este domingo que 40 mineiros estão soterrados após um deslizamento de terras no norte do país, causado pelo tufão Mangkhut.



Pelita Tacio, superintendente da polícia, disse à Associated Press que parte de uma encosta desmoronou numa aldeia da cidade de Itogon, na província de Benguet.





Hong Kong is experiencing one of the worst typhoons in history. Hope everybody is safe. #fingerscrossed #GodBless pic.twitter.com/Tafp9SCOEA







A chuva e os ventos fortes causados pelo tufão Mangkhut já causaram 29 mortos e dezenas de feridos nas Filipinas.



As equipas de resgate estão a trabalhar para conseguir resgatar os mineiros com vida.





We’ve been driving all day through the mountains to try and reach reported victims of Typhoon Mangkhut in Phillipines. Through lots of landslides. This one may have stopped us. Trying to clear now otherwise we’re here for the night pic.twitter.com/DdulvksXYd