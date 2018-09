Tufão Mangkhut atinge casamento e deixa noivos aterrorizados

Randy e Jennifer saiam do altar quando uma mudança radical do tempo abalou a cerimónia.

Randy e Jennifer, de 29 e 28 anos, viram o próprio casamento, organizado como um "conto de fadas", transformado num autêntico terror.



O tufão Mangkhut, que atingiu a costa filipina e já fez 29 mortos, abalou a cerimónia realizada esta sexta-feira na cidade de Marinka, nas Filipinas, e deixou noivos e convidados aterrorizados, segundo avança o jornal britânico Mirror.



Randy e Jennifer desciam do altar e a noiva preparava-se para atirar o buquê quando uma fissura começou a surgir no teto e a mudança repentina do tempo começou a dar sinais de preocupação. Poucos segundos depois, ouve-se um grande estrondo, as janelas partem-se e as luzes apagam-se devido à destruição das linhas de eletricidade.



Dezenas de convidados começaram a correr para procurar abrigo e ouvem-se gritos de pânico nas imagens captadas.

"Aconteceu tudo tão rápido. Estávamos todos a divertimo-nos quando as coisas começaram a mover-se. Depois ouvimos um som e um clarão nos espelhos", explica o noivo.



"A minha esposa estava com medo e todos estavam em pânico. Sou grato por todos estarem seguros, mas pedimos desculpa a todos os nossos convidados. Nós não sabíamos que tal tragédia iria acontecer", conclui numa publicação no Facebook.







Do lado de fora da estrutura onde decorria a cerimónia, o cenário era de árvores arrancadas pelo tufão e linhas de eletricidade destruídas.