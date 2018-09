Tufão Mangkhut deixa pelo menos 81 mortos e 70 desaparecidos nas Filipinas

Número de afetados nas Filipinas já ultrapassa um milhão.

Por Lusa | 07:03

As autoridades filipinas elevaram esta quarta-feira para 81 o número de mortos e para 70 os desaparecidos na sequência do tufão Mangkhut no norte do país, onde as equipas continuam as operações de resgate.

De acordo com as últimas informações da Polícia Nacional, o maior tufão da temporada deixou também 71 feridos na sua passagem pelo norte da ilha de Luzon, no extremo norte do país.

O número de afetados nas Filipinas já ultrapassa um milhão, de acordo com as últimas informações do Centro Nacional de Redução de Desastres. Entre as 150.000 pessoas que tiveram de ser retiradas, 60.000 ainda se encontram em centros de abrigo.