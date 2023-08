Tufão na Coreia do Sul obriga a retirar mais de 700 escuteiros portugueses de festival

Federação Escutista Portuguesa informa que mais de 700 escuteiros portugueses estão a participar neste evento e que o grupo também vai ser deslocado para Seul.





O festival mundial dos escuteiros na Coreia do Sul, do qual milhares de participantes já fugiram devido ao calor e má organização, vai terminar mais cedo devido a um alerta de tufão. O Jamboree vai ser deslocado para Seul, com o transporte dos participantes a começar esta terça-feira.Segundo comunicado, a

"Devido ao impacto esperado do tufão Khanun, será marcada uma partida antecipada para todos os participantes", disse a Organização Mundial do Movimento Escutista, em comunicado, apelando às autoridades para que ajudem a repatriar as dezenas de milhares de crianças e adolescentes participantes no festival.

"Apelamos ao Governo para que acelere o plano de partida e forneça todos os recursos e apoio necessários aos participantes durante a estadia e até ao regresso ao país de origem", acrescentou.