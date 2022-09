Tufão Nanmadol faz dois mortos e 90 feridos no Japão

Pelos menos duas pessoas morreram e 90 ficaram feridas devido aos efeitos que o tufão Nanmadol está a causar no Japão.A principal preocupação das equipas de resgate japonesas são os deslizamentos de lama e as inundações. De acordo com a BBC "o tufão Nanmadol (...) aterrou na ilha meridional de Kyushu, no domingo de manhã". O tufão trouxe consigo rajadas de vento que chegaram a atingir os 234 km por hora. As casas ficaram sem energia e tiveram que ser evacuadas. Ao todo, cerca de nove milhões de pessoas ficaram desalojadas.A BBC avança também os constrangimentos sentidos em Tóquio, por conta do fenómeno metereológico. "A capital, Tóquio, sofreu fortes chuvas, com a linha subterrânea de Tozai suspensa por causa das inundações. Serviços de comboio-bala, ferries, e centenas de voos foram cancelados; lojas e empresas foram encerradas. As imagens de vídeo locais mostraram telhados arrancados de edifícios e painéis publicitários tombados.", avançou o órgão de comunicação.Com o aumento dos estragos causados pela tempestade, o primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, atrasou uma visita a Nova Iorque para discursar na ONU. Os cientistas preveem que a tempestade atinja, por fim o mar, na quarta-feira.