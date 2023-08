As autoridades de Macau alertaram esta quinta-feira a população para o risco de inundações e para o impacto do forte vento do tufão Saola, que se aproxima do território.

No pior dos cenários, se o tufão seguir a linha da costa de Macau, há a probabilidade de ocorrerem graves inundações, sobretudo nas zonas baixas da cidade.

"Nesse cenário, vai afetar muito Macau e pode ser perigoso (...) e o desastre meteorológico pode ocorrer muito rápido", sublinhou o diretor dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).