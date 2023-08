Tufão Saola intensifica-se a caminho da costa sul da China

O tufão Saola está esta quarta-feira a dirigir-se para a costa sul da China, depois de se ter intensificado durante a madrugada, de acordo com as autoridades de Taiwan.

O tufão estava a deslocar-se para noroeste com ventos sustentados de 191 quilómetros por hora (km/h) e rajadas de até 234 km/h, de acordo com a Agência Central de Meteorologia de Taiwan, sendo agora considerado um tufão forte.

O olho do tufão não atingirá a parte continental de Taiwan, mas vai atingir as cidades do sul da ilha com as bandas exteriores.



Quatro pessoas morreram e dezenas foram dadas como desaparecidas, na sequência das chuvas torrenciais que atingiram o sudoeste da China, na semana passada, informou a imprensa estatal chinesa.

A televisão estatal chinesa CCTV disse que as tempestades provocaram grandes inundações, que atingiram uma instalação de processamento de aço, onde trabalhavam mais de 200 pessoas.

"Até agora, quatro pessoas morreram nas inundações e 48 continuam desaparecidas", indicou a CCTV, afirmando que as operações de resgate prosseguem.