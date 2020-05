Tunísia garante estar "preparada" para receber progressivamente os turistas

O Governo da Tunísia anunciou hoje um plano de resgate para o setor do turismo, que sofreu perdas avaliadas em dois mil milhões de euros, e garantiu que o país está "preparado" para acolher progressivamente os turistas.

Em conferência de imprensa realizada hoje em Tunes, a capital do país africano, o ministro do Turismo e Artesanato, Mohamed Ali Toumi, lembrou que o setor representa 14% do Produto Interno Bruto (PIB) e garante 400 mil postos de trabalho, diretos e indiretos.

O governante explicou ainda, citado pela agência EFE, que a estratégia para a retoma do setor será feita em três fases: resistência, relançamento e reinvenção.

Na reabertura do turismo na Tunísia, será dada prioridade aos cidadãos nacionais e aos provenientes de países vizinhos.

Na primeira etapa, o executivo tunisino vai criar um fundo com cerca de 160 milhões de euros destinado a garantir créditos a pequenos empresários e empresas afetadas pela pandemia de covid-19, que segundo dados oficiais causou no país a morte a 47 pessoas e infetou 1.044, registando-se ainda 826 recuperados.

Como requisitos para a obtenção deste apoio, os requerentes devem manter os postos de trabalho, pagar os salários na íntegra e ter registado perdas de, pelo menos, 25% da faturação no mês de março e 40% em abril, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Quanto à etapa de relançamento, o ministro adiantou que nas próximas 48 horas um comité especializado irá anunciar as datas para a reabertura das agências de viagens, hotéis e restauração turística.

O responsável pela pasta do setor do turismo destacou que "devido aos bons resultados da gestão do Governo" será possível adiantar a segunda fase de desconfinamento, que será entre 24 de maio e 04 de junho.

Sobre a reinvenção do setor, o governante explicou que o objetivo é criar uma "verdadeira" diversificação do produto turístico e a valorização do seu potencial em todas as regiões do país, sendo imprescindível a digitalização das empresas, lamentando, no entanto, que esta vertente não esteja ainda suficientemente desenvolvida neste momento.

Os mercados e grandes superfícies reabriram em 15 de maio, mas as escolas continuarão fechadas até setembro. Apenas os alunos que terminam o ensino secundário terão um mês de aulas a partir do fim de maio para se prepararem para o exame.

As deslocações entre regiões foram interditas no próximo fim de semana, o da festa do Aid el-Fitr, que assinala o fim do Ramadão e que é habitualmente marcado por reuniões das famílias.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 323 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Em África, há 2.919 mortos confirmados, com mais de 91 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.