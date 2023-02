São imagens de dor. Pai, mãe, filhos e avós. Estão sentados de frente para a casa onde moravam em Antakya e não escondem as lágrimas quando as máquinas começam a demolição. Salvaram-se, mas perderam tudo o que tinham. Estão há cinco dias em cadeiras e sofás trazidas da loja de móveis que está defronte do edifício e que também ficou destruída e ali permanecem em silêncio.









