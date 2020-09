Turismo em Itália com verão "para esquecer" devido à pandemia

O verão de 2020 é "para esquecer para o turismo" em Itália devido à pandemia, lamenta a associação representativa do setor, perante a estimativa de menos 65 milhões de noites em relação a 2019.O número de italianos que gozaram férias no país aumentou um pouco (mais 1,1%), mas a redução do número de turistas estrangeiros foi de 65,9%, aponta um inquérito do Centro de Estudos Turísticos de Florença realizado junto de 1975 empresários do setor."A ligeira retoma do mercado italiano em agosto não chega para salvar o verão, que continua a ser uma estação para esquecer para o turismo", sublinha a associação Assoturismo Confesercenti. Durante o período de junho a agosto, as presenças nos alojamentos declarados em Itália foram de 148,5 milhões, ou seja, 65 milhões a menos do que no mesmo período de 2019.As empresas do setor registaram, em média, uma diminuição de 37,5% do volume de negócios. O turismo é um setor essencial para a economia italiana, com um contributo que ronda os 13% para o PIB do país.