Turista britânico morre ao ser atingido por hélice de helicóptero na Grécia

Giorgos Kalliakmanis, refere que o piloto será investigado para averiguar se aconselhou o passageiro a sair antes que as hélices parassem de girar.

Um turista britânico morreu esta segunda-feira após ser atingido por uma lâmina de um helicópetro perto de Atenas, na Grécia. De acordo com a Sky News, Jack Fenton tinha 22 anos.O jornal britânico aponta que o jovem estava de regresso das férias em Mykonos com três amigos, enquanto que os pais seguiam num helicópetro atrás.A tragédia aconteceu quando a vítima estava a descer do helicópetro em Spata, perto da capital. Conta-se que Fenton estava a caminhar em direção à retaguarda sem saber que as hélices ainda estavam a girar. O helicópetro onde seguiam os seus familiares foi desviado para não verem o filho naquela situação.O Chefe do Sindicato da Polícia,