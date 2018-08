Turista brutalmente atacado por touro com chifres em chamas

Momento ficou gravado em vídeo durante tradicional festival em Ademuz, Espanha.

Um turista de 45 anos foi brutalmente atacado por um touro enfurecido durante um tradicional festival espanhol, em Ademuz, na passada terça-feira. As imagens captadas por um smartphone mostram o animal com os chifres em chamas a sacudir brutalmente o homem nas ruas da cidade.

O festival foi imediatamente interrompido e a vítima foi levada para o hospital.

O homem, cujo nome não foi revelado, continua internado num hospital em Saragoça em estado grave depois de ficar com vários ferimentos. Os médicos avançam que o turista está a responder aos tratamentos e que já não corre risco de vida.

"Ele não é um novato, ele já tinha participado em outras largadas do género e costuma visitar o festival", garantiu um porta-voz da tradicional festa espanhola, citado pelo Daily Mail.

O homem estava hospedado numa aldeia vizinha e visitava o último dia da festa quando o incidente aconteceu.

O festival já é uma tradição e acontece todos os anos no mês de agosto. Faz parte do costume os touros correrem pelas ruas com bolas inflamáveis nos chifres.



NOTA: As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.