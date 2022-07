Turista cai em cratera do Monte Vesúvio em Itália

Um turista norte-americano caiu numa cratera do Monte Vesúvio, em Itália, para salvar o telemóvel. De acordo com The Guardian, o homem de 23 anos deixou o dispositivo escorregar para a boca do vulcão quando estava a tirar uma selfie.A imprensa local refere que a tentativa de recuperar o telefone fez com que o homem descesse para a cratera mas houve uma perda de equilíbrio que resultou na queda de vários metros.Os guias turísticos do Vesúvio foram os primeiros a chegar ao local e resgataram o jovem. O apoio foi reforçado pelo helicópetro de resgate da polícia, diz o jornal britânico.O acidente resultou em ferimentos ligeiros, mas o homem e respetiva família enfrentam agora uma denúncia das autoridades por invasão de terras públicas. Segundo o The Guardian, o grupo seguiu para o vulcão sem nenhum bilhete e percorreu o caminho para a zona que estava sinalizada como proibida.