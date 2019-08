Turista chinês morto em assalto no Rio de Janeiro

Um turista chinês, identificado pela polícia como Chen Cang Yang, foi morto na madrugada desta quinta-feira durante um assalto na famosa Praia de Ipanema, na zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Um outro turista, da mesma nacionalidade da vítima, Liu Yue, ficou ferido.

Os dois turistas foram surpreendidos de madrugada, quando passeavam pela orla de Ipanema, um dos bairros mais nobres da capital fluminense. Segundo a polícia, que até à tarde desta quinta-feira ainda tinha dificuldade para encontrar um intérprete e apurar ao certo o que aconteceu, os dois chineses foram atacados por tóxicodependentes, um dos quais foi preso pela manhã.

Não se sabe se por terem esboçado algum tipo de reação ou por os assaltantes se terem irritado pela demora dos dois chineses em entenderem que era um assalto e em entregarem os pertences, os turistas foram esfaqueados.



As vítimas foram levadas para o Hospital Miguel Couto, no bairro da Gávea, também na zona sul, Chen não resistiu aos ferimentos e morreu.

Liu foi no final da manhã transferido para a Clínica São Vicente, uma unidade de saúde particular. O estado de saúde do turista ainda não foi divulgado.



No passado dia 1 de agosto, outros dois turistas, neste caso, um casal de chilenos, foi atacado quando passeava na orla da Praia de Copacabana, perto de Ipanema. O homem ficou ferido, mas sobreviveu e a namorada não chegou a ser atingida. As vítima contaram que o criminoso se aproximou tranquilamente fingindo ser um vendedor ambulante.

A zona sul da cidade do Rio de Janeiro, a mais procurada por turistas do mundo inteiro, incluindo muitos portugueses, e onde se localizam os principais hotéis, é também a região mais perigosa da capital fluminense para quem visita a cidade.



Um estudo divulgado há semanas atrás, baseado em dados de violência do próprio governo regional, mostrava que o mais famoso de todos os bairros da outrora chamada "Cidade Maravilhosa", Copacabana, é também o mais perigoso, principalmente para quem anda a pé, seja de noite seja de dia.