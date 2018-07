Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista de 50 anos violada por grupo de trabalhadores de hotel

Mulher, que estava de férias com a filha de 16 anos em Itália, alega ter sido vítima de oito homens.

10:10

Uma turista britânica foi violada por um grupo de oito homens num hotel em Sorrento, Itália. Os factos aconteceram em 2016 e agora o caso começou a ser julgado.



A mulher, cuja identificação não foi revelada, alegou ter sido atacada por um grupo de homens que trabalhavam no hotel onde estava hospedada com a filha de 16 anos.



Cinco homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos, foram detidos há alguns meses atrás, após a polícia descobrir provas do ataque num grupo de conversa no Whatsapp.



"Reconheço-os a todos. Foi como se estivesse a ter uma experiência fora do meu quarto. Senti que não tinha qualquer controlo sobre o que estava a acontecer. Recordo-me de estar num quarto onde eles estavam todos nus. Sinto que estava sob efeito de drogas", recorda.



Os suspeitos de agressão alegam que o sexo terá sido consensual. A sentença final vai ser declarada no próximo outono.