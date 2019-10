Turista detida e multada por usar biquíni “inapropriado” em praia nas Filipinas

Uma mulher de 26 anos foi detida e multada pelas autoridades por usar um biquíni considerado "inapropriado" enquanto estava de férias nas Filipinas.

A turista taiwanesa estava com o namorado quando foi alertada na passada quarta-feira pela equipa do hotel que a indumentária não era apropriada para a praia. No entanto, a mulher não seguiu o conselho e voltou a vestir o biquíni na manhã seguinte: "Eles foram avisados pela gerência do hotel, mas disseram que se tratava de uma forma de arte", informou Natividad Bernardino, diretora-geral do grupo de gestão e de reabilitação de Boracay, segundo a Agência de Notícias Filipinas.

A diretora disse ainda que os proprietários de hotéis e resorts têm um protocolo para orientar os visitantes sobre o que devem fazer e não fazer na ilha, incluindo a forma como se devem vestir.

"Temos os nossos próprios valores culturais como filipinos e asiáticos. Eles devem respeitar isso. Não há código de vestimenta, talvez seja apenas senso comum", acrescentou.

O chefe da Polícia Municipal, Jess Baylon, disse que a turista acabou por ser detida na quinta-feira à tarde e que foi multada em 44 euros por uma exibição "erótica e lasciva".