Turista é resgatada com vida 10 horas depois de cair ao mar

Kay Longstaff caiu de um cruzeiro durante a noite, no mar Adriático.

13:28

Kay Longstaff, uma turista britânica de 46 anos, foi resgatada com vida depois de cair de um cruzeiro e passar 10 horas no mar Adriático, durante a noite do passado sábado. A mulher foi levada para um hospital croata na manhã de domingo e encontra-se fora de perigo.

De acordo com o The Guardian, Kay terá tido um colapso enquanto passeava num cruzeiro norueguês a cerca de 100 quilómetros da costa da Croácia. O colapso aconteceu pouco antes da meia-noite de sábado quando o navio seguia para o porto de Vergarola em Veneza, Itália.

"Tenho muita sorte por estar viva. Caí e fiquei na água durante 10 horas até estas pessoas maravilhosas me salvarem", disse Kay a um jornal local.

Depois de ser dado o alerta do desaparecimento, a guarda costeira e os navios civis começaram as buscas acompanhados de um meio aéreo. A mulher foi vista "exausta" e a nadar em alto mar até que um nadador a conseguiu salvar alguns minutos depois de ser avistada. Segundo a imprensa croata, a mulher terá sido salva a 1,3 quilómetros do local onde caiu.

Um socorrista revelou ao The Sun que o facto de Kay praticar Yoga a terá ajudado a manter a calma e a manter-se à tona. A mulher afirmou ainda que cantou durante toda a noite para se abstrair do frio durante a noite.