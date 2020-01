Turista violada em praia do Brasil. Comandante da polícia culpa vítima pelo crime

Uma turista do estado do Piauí, no nordeste do Brasil, foi assaltada e violada sexualmente quando passeava com o namorado numa praia de Salvador, capital do estado da Bahia, também na região nordeste, onde passavam férias. O comandante da Polícia Militar na região da famosa Praia de Itapuã, onde a jovem turista de 19 anos foi violada, afirmou que a culpa pela violação foi da própria.

Em entrevista a uma televisão de Salvador, o tenente-coronel Eurico Filho Silva Costa declarou que a turista, ao andar a passear numa praia ao anoitecer, assumiu o risco de que algo lhe acontecesse. Segundo o oficial, ao sair do que ele chamou perímetro de vigilância policial, a jovem assumiu toda a responsabilidade pelo que pudesse acontecer-lhe, não podendo responsabilizar a Polícia Militar, que, acrescentou o tenente-coronel, nesta época do ano tem outros 360 mil turistas para se preocupar na cidade.

O local onde a turista e o namorado foram assaltados e onde foi vítima de crime sexual não é uma área erma, distante e isolada. Fica na região de Itapuã mais frequentada por turistas brasileiros e estrangeiros, entre eles muitos portugueses, por causa dos bares e restaurantes em redor da praia, e próxima à célebre estátua da Sereia de Itapuã, na mesma região onde se localiza o hotel onde o casal estava hospedado.

Terror na Praia

Como fazem diariamente muitos outros casais, a turista e o namorado, de 27 anos, também do Piauí, foram caminhar na praia à procura de um pouco mais de privacidade e, a certa altura, sentaram-se numa pedra. Pouco tempo depois, os dois homens armados chegaram por trás e anunciaram o assalto.

Um deles disse ao namorado da jovem para ir ao hotel onde o casal estava hospedado buscar mais dinheiro e outros pertences. Enquanto o rapaz se afastou, a namorada foi levada para trás de uma pedra, onde outras pessoas não poderiam vê-la, e foi violada por um dos criminosos. O namorado acabou por pedir ajuda na esquadra. Ao ver as luzes do carro da polícia, o violador fugiu da praia e arrastou a jovem consigo, que acabou por ficar para trás visto que sofria de asma e não conseguiu correr.

Desculpas e prisão

As declarações do tenente-coronel provocaram forte repercussão negativa, e o comando-geral da Polícia Militar da Bahia emitiu um comunicado onde rejeitou a atitude do seu oficial e afirmouque, em hipótese alguma, uma vítima pode ser responsabilizada pela violência que sofreu. O tenente-coronel também emitiu um comunicado pedindo desculpa e justificando que tinha sido mal interpretado.



Dos dois suspeitos pelo assalto e pela violação sexual, ocorridos na noite da passada terça-feira mas que só agora tiveram repercussão pública, um deles apresentou-se à polícia acompanhado de um advogado depois de passadas as 48 horas em que poderia ter sido preso em flagrante. Acabou por confessar o roubo, mas negou ter violado a turista, e foi libertado para acompanhar o processo em liberdade. O outro suspeito foi salvo pela polícia de ser linchado depois de assaltar várias pessoas num outro bairro da capital baiana, e está internado em estado grave no Hospital Geral de Salvador sob prisão.