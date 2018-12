Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista escreve carta emocionada a polícia que devolveu telemóvel perdido em Lisboa

Australiano perdeu o seu Iphone numa recente visita a Portugal.

Dois turistas australianos escreveram uma carta de agradecimento à PSP depois de perderem o telemóvel numa visita feita recentemente a Lisboa, Portugal e o aparelho ter sido devolvido.



O aparelho terá sido encontrado e posteriormente entregue à PSP, que tomou as devidas diligências para proceder ao re-envio do aparelho até à Austrália, segundo avança a página de Facebook do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



Depois deste gesto, os turistas decidiram escrever ao polícia que protagonizou a devolução do telemóvel. Esta segunda-feira, o casal Elly e Roy, que visitaram a capital portuguesa, agradeceu o gesto do agente Manuel Ribeiro, prometendo regressar a Portugal em breve.



"Querido Manuel, obrigado. Estas palavras não são suficientes para expressar a nossa gratidão para consigo, para com a sua equipa, amizade e serviço. Como deve saber, os australianos adoram viajar pelo mundo, principalmente pela Europa. A primeira vez que visitámos Lisboa gostámos de tudo o que a cidade nos ofereceu e queremos voltar em 2019. Nós já partilhámos a nossa excelente experiência com os nossos amigos e Portugal já faz parte da 'must see list' deles, marcando o país como um destino obrigatório", pode ler-se na publicação.