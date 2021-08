Turista holandês morre após engolir chave de carro em Barcelona

d'Emergències Mèdiques (SEM).



Durante as manobras de reanimação, a vítima cuspiu uma chave de carro da garganta, tendo sido transportado para o Hospital Sant Pau, onde foi declarado morto na passada sexta-feira.

Um homem de 37 anos morreu após ter engolido a chave de um carro, em Barcelona. A polícia catalã está a investigar os motivos do incidente, avançaram fontes policiais.O holandês, de férias em Espanha, entrou num supermercado na avenida Riera de Cassoles, no distrito de Sarrià na noite de 5 de agosto "em estado de excitação e provocando discussão" no espaço, avançaram os meios de imprensa locais.Os funcionários alertaram as autoridades e os agentes intervieram para controlar os ânimos provocados pelo holandês, que perdeu sinais vitais. Foi reanimado no local por profissionais de saúde do Sistema