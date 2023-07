Turista italiano é resgatado em surto após três dias perdido na Amazónia

Um turista italiano que estava desaparecido há três dias e que ficou esse período perdido numa área de selva na Amazónia foi encontrado e resgatado esta sexta-feira, 14 de julho, por militares do Corpo de Bombeiros da cidade de Presidente Figueiredo, no interior do estado brasileiro do Amazonas. O homem, que está a ter a identidade e outros dados preservados pelas autoridades locais, foi encontrado aparentemente em surto psicótico, e foi levado para um hospital de Presidente Figueiredo, a 127 km da capital do Amazonas, Manaus, ainda totalmente desorientado.

"Durante as buscas, conseguimos encontrar o turista. Ele estava desorientado e tivemos de o imobilizar numa prancha de atendimento médico para o levar para o hospital mais próximo."-Declarou o cabo José dos Santos, do Corpo de Bombeiros.

O estrangeiro tinha sido visto pela última vez na terça-feira, dia 11, na região de Presidente Figueiredo, e depois desapareceu na mata. Como ainda apresentava um quadro de desorientação ao chegar ao hospital, não foi possível na altura saber o que tinha desencadeado o surto, que pode ter sido provocado pelo pânico de se ver perdido numa região isolada da selva amazónica ou por outros fatores.

Até à manhã deste sábado, 15, também não tinha sido divulgado pelas autoridades da cidade o motivo pelo qual o italiano se aventurou numa área de selva, ou se estava com algum grupo e perdeu-se dos outros, por exemplo. Aparentemente, ele não tinha ferimentos e a previsão era de que ficasse internado até se recompor totalmente, física e emocionalmente