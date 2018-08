Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista morre após ser atacado por hipopótamo

Chinês estava a tentar fotografar o animal quando tudo aconteceu.

18:08

Um turista chinês morreu após ter sido atacado por um hipopótamo que tentava fotografar junto ao lago Naivasha, no Quénia. Chang Ming Chuang, de 66 anos, ainda foi transportado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos.



O homem terá sido mordido.



No momento do ataque, no passado sábado, o homem estava acompanhado por um amigo, Wu Peng Te, que está a recuperar, avança o jornal Daily Nation.



Testemunhas citadas pela BBC referem que os dois se aproximaram em demasia do animal, o que terá levado a que este se sentisse ameaçado e atacado ambos.



A Kenya Wildlife Service, que trata da conservação de espécies selvagens no país, já revelou estar à procura do hipopótamo envolvido no incidente.