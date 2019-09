Turistas americanos têm encontro com Rainha Isabel II e não a reconhecem

Um grupo de turistas americanos esbarrou com a rainha Isabel II enquanto a monarca dava um passeio pela sua propriedade em Royal Deeside, Escócia. Os turístas chegaram a falar com a monarca mas não a reconheceram.Segundo um segurança reformado da rainha que se encontrava presente no momento, os americanos chegaram a perguntar a Isabel II de Inglaterra se já alguma vez tinha conhecido a Rainha. Ao que a monarca respondeu em tom de brincadeira "eu não, mas este polícia (apontando para o segurança reformado) já".Depois do encontro, o grupo continuou o passeio completamente alheios ao facto de terem conhecido a Rainha de Inglaterra.Nas suas idas à Escócia, a monarca de 93 anos gosta de ter um estilo de vida mais discreto e vestir-se de forma mais informal.