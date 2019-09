Turistas britânicos geram indignação ao matar macacos por 'diversão' em safari na África do Sul

Grupos de turistas britânicos que caçam por 'diversão' estão a matar macacos num safari na África do Sul para os transformar em 'troféus'. Macacos-vervet e babuínos são os alvos mais populares, com centenas a serem transportados para o Reino Unido nos últimos anos.



Atualmente, de acordo com o direito internacional, é legar caçar estes animais. Quem organiza este tipo de caça cobra apenas uma taxa pelo animal ou, por vezes, entregam-nos mesmo gratuitamente.







Os britânicos Chris Beadle, Alan Nicholson, David Tart e Rodney Fuller posam nessas fotos com babuínos mortos em viagens ao Umlilo Safaris na África do Sul. As imagens estão a gerar indignação e revolta.