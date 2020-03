Turistas portugueses que estavam retidos em cruzeiro no Egito vão continuar viagem

Os turistas portugueses retidos num cruzeiro em Luxor (Egito) vão continuar a sua viagem "de acordo com o programa", depois de não terem sido detetados casos do novo coronavírus, afirmou esta segunda-feira à Lusa uma das portuguesas no navio.

"Já deram autorização para sairmos do navio. Fizemos o rastreio, entretanto deram ordem para sair do navio e, enquanto estávamos a colocar as malas no autocarro, disseram-nos que estava tudo 'okay' connosco e que podíamos prosseguir a viagem de acordo com o programa", disse à Lusa Sandra Monteiro, uma das portuguesas que esteve o navio "MS Princess Sarah", para fazer a descida do rio Nilo.

Sandra Monteiro referiu que o grupo de pelo menos 43 portugueses foi o primeiro a sair e que já retomou o programa da viagem.