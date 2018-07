Turistas presas em elevador em Lisboa ligam para os EUA a pedir ajuda

Mulheres pesquisaram número de telefone da polícia portuguesa, mas acabaram por ligar para o Maine.

15:59

Duas turistas norte-americanas ficaram presas num elevador em Lisboa e decidiram pedir ajuda. Após carregarem no botão de emergência e esperarem cerca de 20 minutos sem que ninguém aparecesse, optaram por pesquisar na Internet pelo número de telefone da polícia de Lisboa.O problema? Ao pesquisarem, não traduziram o nome da capital portuguesa e acabaram por ligar para o departamento policial de Lisbon... no Maine, EUA.Cathy Roy, que trabalha há 22 anos neste departamento, revelou ao site News Center Maine que nunca tinha tido uma chamada tão insólita.Ao perceber que as duas mulheres estavam a entrar em pânico, Roy procurou o contato das autoridades portuguesas e alertou-as para o que estava a acontecer.Apesar da barreira linguística, Roy conseguiu explicar a situação e ajudar as duas raparigas que se encontravam em Portugal, continuando ao telefone até que as autoridades chegassem ao local.

As protagonistas desta insólita confusão telefónica estavam de férias na capital lusa. Tudo acabou bem e as duas mulheres acabaram por sair de Portugal com uma história para contar.