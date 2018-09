Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turistas que se sentem no chão de Veneza podem ser multados até 500 euros

Proposta apresentada deverá ser votada em outubro pela assembleia municipal.

15:33

As autoridades de Veneza, em Itália, propuseram proibir os turistas de se sentarem ou deitarem no chão de Veneza e pretendem aplicar multas entre 50 e 500 euros.



Segundo avança o The Guardian, a proibição já abrange os degraus dos principais monumentos e os pórticos em torno da Praça de São Marcos, em Roma.



A proposta apresentada deverá ser votada em outubro pela assembleia municipal.



Recorde-se que em Veneza tem uma lista de proibições em vigor, nomeadamente para aqueles que nadarem num dos canais, bem como aos que forem apanhados a causar distúrbios por estarem embriagados.