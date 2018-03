Turistas são salvas pelo Sheik do Dubai

O Sheik do Dubai, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, ajudou duas turistas que este sábado ficaram com o carro atolado num deserto nos arredores da cidade.

Segundo Hanna Arroyo, a condutora do carro, o vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, estava a passar no local quando reparou que estas precisavam de ajuda para retirar o carro da areia e decidiu intervir.

"Eu e a minha amiga ficámos presas no deserto do Dubai e fomos resgatadas pelo Sheik", começou por referir a mulher na conta pessoal do Twitter. Esta ainda aproveitou para agradecer o apoio prestado por um outro homem.





My friend and I got stuck on the desert of Dubai and we got rescued by HH Sheikh Mohammed bin Rashid. pic.twitter.com/k3r7s0z05D