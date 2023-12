Turquia afirma ter "neutralizado" 2.200 milicianos curdos na Síria e Iraque em 2023

As forças armadas turcas reivindicaram esta quinta-feira terem "neutralizado" este ano 2.201 supostos membros de grupos armados curdos no norte do Iraque e da Síria.

Com o termo "neutralizados", os militares turcos referem-se a milicianos mortos em combate, feridos, capturados ou que se renderam, sem especificarem.

Os combates no norte do Iraque têm sido particularmente intensos desde a passada sexta-feira, quando milicianos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a guerrilha curda da Turquia, atacaram um posto avançado turco na região montanhosa.