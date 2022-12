Turquia afirma ter resgatado cerca de 400 migrantes nas águas do mar Egeu

As autoridades turcas afirmaram esta terça-feira ter resgatado cerca de 400 migrantes do mar Egeu e acusaram novamente a Grécia de empurrar muitos deles para as suas águas para os impedir de chegar às costas gregas.

A Guarda Costeira turca indicou que 384 migrantes foram resgatados numa série de operações ao largo das costas das províncias de Canakkale, Aydin, Balikesir, Mugla e Izmir.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse esta terça-feira que as autoridades tinham impedido a passagem irregular de 256.000 migrantes durante o ano, informou a agência noticiosa estatal turca Anatolia.

A Turquia tem criticado duramente a Grécia nos últimos anos e acusa Atenas de expulsar ilegalmente das suas águas os barcos que chegam de costas turcas.

As tensões aumentaram nos últimos meses na zona do Mediterrâneo oriental, à medida que a Grécia e a Turquia disputam a exploração de hidrocarbonetos na zona. Os dois países também se encontram em desacordo em torno do Chipre.