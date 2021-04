Turquia condena quatro cúmplices de atentado que matou turistas alemães em 2016

Um tribunal turco condenou a penas de prisão quatro cúmplices do atentado que provocou a morte a doze turistas alemães em Istambul, em janeiro de 2016, noticia a imprensa da Turquia, esta terça-feira.

Os quatro homens foram dados como culpados de cumplicidade no crime, assim como de tentativa de atentado contra a ordem constitucional, por um tribunal Istambul.

Em 2018, três cúmplices já tinham sido condenados, mas mais tarde um recurso anulou o veredicto porque o tribunal considerou que as famílias das vítimas, que se encontram na Alemanha e na Noruega, deveriam ter sido informadas do julgamento, acrescentando que as penas tinham sido "insuficientes".