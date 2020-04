Turquia cria equipas para alimentar e cuidar de animais abandonados nas ruas do país

Veteriner Isleri Müdürlügümüz tarafindan; günlük beslenme odaklari disinda can dostlarimiz için Ilçemiz genelinde belirlenen alanlarda da mama destegi veriyoruz.#HayatEveSigar#BirlikteBasaracagiz pic.twitter.com/vh6MdREO09 — BayrampasaBelediyesi (@bpasabelediyesi) April 9, 2020

A obrigação de se confinarem às suas casas tem impedido que muitos homens e mulheres alimentem os milhares de animais vadios e abandonados nas ruas da Turquia. O ministério do Interior turco decidiu que cada concelho está encarregue de organizar uma equipa para cuidar destes animais e de os alimentar nas ruas, agora desertas, do país.Os ativistas e voluntários que tinham até agora alimentado estes milhares de animais estão obrigados ao isolamento e com restrições severas na mobilidade devido ao coronavírus e por isso a vida de milhares de animais tem estado em risco nas últimas semanas.O ministério do Interior afirmou que "todas as medidas devem ser tomadas para garantir que os animais vadios não passem fome", sublinhando ainda que os abrigos dos animais devem ser desinfetados.