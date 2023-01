Turquia diz que não está condições de ratificar adesão da Suécia à NATO

A Turquia "não está em condições" de ratificar a adesão da Suécia à NATO, disse este sábado o principal assessor do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, após um novo incidente entre os dois países nesta semana.

"Não estamos em condições de enviar a lei [de ratificação] ao parlamento, temos um verdadeiro problema nesta questão", referiu Ibrahim Kalin, afirmando que os deputados iriam provavelmente rejeitar o documento.

Ancara denunciou, na quinta-feira, um vídeo, montado por um grupo próximo do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) na Suécia, que simula o Presidente Erdogan enforcado, tendo convocado uma reunião com o embaixador sueco.