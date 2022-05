Turquia diz que reaproximação com Israel pode ajudar a causa palestiniana

A diplomacia turca disse esta quarta-feira que a normalização dos laços com Israel, cujas negociações estão em curso, ajudará os esforços para encontrar uma solução para o conflito israelo-palestiniano.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, está de visita a Jerusalém, na primeira visita de um alto funcionário turco a Israel em 15 anos, para tentar restabelecer as relações entre os dois países, após vários anos de tensão diplomática.

Durante uma conferência de imprensa conjunta com Yair Lapid, o seu homólogo israelita, Cavusoglu disse que "trabalhar numa agenda positiva também pode ajudar a abordar as divergências de maneira mais construtiva" e defendeu que a normalização das relações entre os dois países também pode contribuir para uma "solução pacífica no conflito entre Israel e a Palestina".