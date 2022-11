Turquia lança operação aérea no norte do Iraque e na Síria

O Ministério da Defesa turco anunciou, este domingo, ter lançado a operação aérea "Espada de garra" no norte do Iraque e na Síria, alegando que estas regiões são "usadas como bases por terroristas".

A operação foi realizada "de acordo com os direitos de legítima defesa decorrentes do artigo 51.º da Carta das Nações Unidas, a fim de eliminar os ataques terroristas do norte do Iraque e da Síria, garantir a segurança nas fronteiras e eliminar o terrorismo na sua origem", afirma o ministério em comunicado.

O ministério alertou na sexta-feira à noite, numa mensagen na rede social Twitter, que "chegou a hora do acerto de contas".