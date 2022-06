Turquia pede à Grécia para desmilitarizar ilhas do Mar Egeu

A Turquia pediu esta terça-feira à Grécia que retire as suas Forças Armadas das ilhas do Mar Egeu, avisando que desafiará o estatuto das ilhas se Atenas não as desmilitarizar.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse, durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo da Macedónia do Norte, que a Grécia está a aumentar a presença militar nas ilhas do Mar Egeu, violando o Tratado de Lausanne de 1923 e o Tratado de Paris de 1947.

Cavusoglu lembrou que as ilhas foram cedidas à Grécia com a condição de serem mantidas desmilitarizadas.