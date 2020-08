Turquia pede a UE para parar de "mimar" a Grécia ao apoiar reclamações marítimas

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Çavusoglu, pediu hoje à União Europeia para parar de "mimar" a Grécia ao apoiar as reivindicações de uma zona económica exclusiva no Mediterrâneo Oriental, em detrimento das aspirações turcas.

Durante uma conferência de imprensa em Berna, na Suíça, o ministro sublinhou a determinação de Ancara em proteger os interesses da Turquia no Mediterrâneo Oriental, onde vários países exploram as recentes descobertas de gás natural, o que tem levado a tensões fortes entre as frotas de guerra turca e grega nos últimos dias.

"As tensões estão altas, sim. Mas o único país culpado é a Grécia. A Europa devia parar de mimar a Grécia", afirmou.

O responsável pela diplomacia turca recordou que a Turquia suspendeu, em julho, as explorações a pedido da Alemanha, como gesto de boa vontade, mas que depois da assinatura, na semana passada, de um tratado marítimo entre a Grécia e o Egito, que ignora as reivindicações turcas, enviou novamente o navio explorador "Oruç Reis" para a zona de conflito.

"A Grécia deve agir com bom senso. Se alguém assediar o nosso navio claro que vamos responder", avisou Çavusoglu, sem confirmar ou negar os rumores de um suposto atrito entre uma fragata turca e outra grega, na última terça-feira.

Momentos depois, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alertou também contra qualquer tentativa de interromper o trabalho do navio.

"Não deixaremos sem resposta a mínima das agressões contra as nossas embarcações civis. O 'Oruç Reis' vai continuar os trabalhos até 23 de agosto", disse o Presidente.

Durante a conferência de imprensa, Çavusoglu pediu à França, que mantém vários navios de guerra e dois caças-bombardeiros em apoio à Grécia e ao Chipre, para "evitar aumentar as tensões".

Embora a postura oficial turca seja de que as ilhas gregas não podem servir para delimitar a extensão de uma Zona Económica Exclusiva (ZEE), Çavusoglu disse hoje que o principal objetivo da Turquia é evitar que se torne como referência a pequena ilha grega de Kastelorizo.

"Kastelorizo está a dois quilómetros da costa turca e a 580 quilómetros das costas continentais da Grécia. Mas eles exigem que dê direito a 40.000 quilómetros quadrados", explicou o ministro.

A UE apoia Atenas na interpretação de que o direito marítimo internacional prevê a delimitação de uma ZEE baseada nas águas territoriais de um país, que incluiu inicialmente qualquer ilha.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE realizam hoje uma reunião extraordinária por videoconferência em que esta questão figura na agenda