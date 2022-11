Turquia propõe prolongar um ano acordo para exportar cereais do país

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse esta segunda-feira que o seu país proporá o prolongamento por um ano do acordo para exportar cereais a partir dos portos ucranianos, que termina a 19 de novembro.

Em declarações à imprensa turca, Akar argumentou que se devem separar as questões humanitárias do conflito causado pela invasão russa da Ucrânia e defendeu a extensão do acordo por mais um ano.

Referindo-se a como a Rússia voltou recentemente ao acordo, depois de anunciar a sua saída devido a um ataque ucraniano ao porto de Sebastopol, Akar sublinhou os esforços diplomáticos realizados pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.