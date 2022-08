Turquia reconhece que Finlândia e Suécia aceitam compromisso contra terrorismo

A Suécia e a Finlândia reafirmaram esta sexta-feira o compromisso de combater o "terrorismo", reconheceu a Turquia, após uma reunião entre representantes dos três países para desbloquear a adesão à NATO das duas nações nórdicas.

"A Finlândia e a Suécia reiteraram o compromisso, registado no memorando trilateral [assinado no final de junho], de mostrar total solidariedade e cooperação com a Turquia na luta contra todas as formas e manifestações de terrorismo", disse Ancara num comunicado divulgado pelo gabinete presidencial turco, após uma reunião dos três países em Helsínquia.

Desde meados de maio, a Turquia, membro da Aliança Atlântica, tem bloqueado este processo de adesão, acusando os dois países nórdicos de protegerem os combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e das Unidades de Proteção do Povo (YPG), considerados terroristas por Ancara.