Turquia resgata cerca de 160 migrantes no Mar Egeu e acusa Grécia de os expulsar

As autoridades turcas resgataram cerca de 160 migrantes no Mar Egeu e acusaram novamente a Guarda Costeira Grega de empurrar os barcos para as suas águas para impedir que estes chegassem às costas gregas.

A Guarda Costeira Turca indicou que um total de 159 pessoas foram resgatadas de vários barcos localizados ao largo das costas das províncias de Canakkale, Balikesir e Mugla, de acordo com a agência noticiosa estatal turca Anatolia.

Autoridades da província noroeste de Kocaeli anunciaram também a deportação de 18 migrantes que entraram irregularmente no país, enquanto treze suspeitos de tráfico humano foram detidos na segunda-feira na província oriental de Van.