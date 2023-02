O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, afirmou esta segunda-feira que as conversas com a Suécia e a Finlândia para aderirem à NATO serão retomadas a 9 de março, de acordo com a agência Reuters.Cavusoglu disse que a reunião terá lugar em Bruxelas e será discutida a implementação do memorando assinado entre os países.