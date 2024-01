Turquia, Roménia e Bulgária assinam acordo de desminagem no Mar Negro

Turquia, Bulgária e Roménia, três países junto do Mar Negro e próximos do conflito na Ucrânia, vão assinar na quinta-feira em Istambul um acordo sobre desminagem das águas da região, anunciaram as respetivas autoridades.

O ministro da Defesa romeno, Angel Tilvar, e o vice-ministro da Defesa da Bulgária, Atanas Zapryanov, são esperados nas margens do Bósforo na quinta-feira às 11h00 locais (08h00 em Lisboa) para assinar esta "Iniciativa Tripla" contra as minas no Mar Negro com o homólogo turco, Yasar Guler, segundo o Ministério deste último.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, os três países receiam ser afetados por minas à deriva e vários dispositivos já foram localizados e recuperados sem danos ao largo das suas costas.